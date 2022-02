"Luís Castro é o homem certo" para o dono do Botafogo

Hoje às 14:09 Facebook

John Textor elogia o técnico português, que está recetivo à mudança, mas ainda é preciso chegar a acordo o atual clube de Luís Castro, o Al-Duahil, do Catar.

Luís Castro está muito perto de ser oficializado como novo treinador do Botafogo, do Brasileirão. Neste momento, ultimam-se os pormenores relativos à cláusula de rescisão do treinador português com o Al-Duahil, do Catar, avaliada em 1,2 milhões de euros, mas o novo dono do clube carioca, John Textor, já garantiu que "Luís Castro é o homem certo para trabalho".

À chegada ao Rio de Janeiro, para completar o processo de compra de 90% da SAD do Botafogo, Textor lembrou que o técnico, de 60 anos, "tem contrato com outro clube", pelo que ainda "há muito trabalho a fazer" neste processo.

Ainda assim, o investidor não se coibiu de elogiar Luís Castro, "um bom professor, que fez um trabalho marcante na formação do F. C. Porto". "É isso que precisamos aqui, de um técnico que venha para vencer logo, mas que tenha capacidade para estruturar as camadas jovens do clube", acrescentou Textor, citado pelo Globo Esportes.

"Precisamos de um homem que resolva tudo. Qualquer custo associado a alguém com a qualidade de Luís Castro, que não é o único treinador com quem estamos a falar, é merecido, porque ele dá-nos melhores hipóteses de vencer", concluiu.

O Botafogo procura um novo treinador depois de Enderson Moreira ter sido demitido após a derrota com Fluminense por 2-1. Segundo a imprensa brasileira, John Textor não se revia na forma como a equipa jogava, tendo sido essa a principal razão para a decisão.

Igualmente apontado ao Corinthians, nos últimos dias, Luís Castro deverá mesmo mudar-se para o Botafogo, clube que regressa, este ano, ao principal campeonato brasileiro, depois de ter vencido a Série B na época transata. Caso se confirme o cenário, juntar-se-á a Abel (Palmeiras) e Paulo Sousa (Flamengo) na lista de treinadores portugueses no Brasileirão.