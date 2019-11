Luís Castro é o novo treinador da equipa de sub-23 de futebol do Benfica

Hoje às 20:31 Facebook

O português Luís Castro, que orientava os gregos do Panetolikos, é o novo treinador da equipa de futebol de sub-23 do Benfica, substituindo Jorge Maciel, que vai rumar aos franceses do Lille, anunciou, esta quarta-feira, o clube lisboeta.

Luís Castro, de 39 anos, iniciou a temporada ao comando do atual 13.º e penúltimo classificado da Liga grega, depois de passagens pelos escalões de formação de Moreirense, Vizela, Vitória de Guimarães, Al Nassr (Arábia Saudita) e Debreceni (Hungria), além de ter treinado os sub-14 da Associação de Futebol de Braga.

Antes de rumar à Grécia, orientou a equipa de sub-23 do Vitória de Guimarães, que disputou a Liga Revelação 2018/19.

Luís Castro assume, assim, o cargo deixado esta quarta-feira vago por Jorge Maciel, que vai integrar a equipa técnica dos franceses do Lille, liderada por Christophe Galtier.

Após 16 jornadas disputadas, os sub-23 encarnados ocupam o segundo lugar da Liga Revelação, com 34 pontos, menos dois do que o líder Sporting.