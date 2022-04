Luís Castro festeja a primeira vitória no Brasil

JN Hoje às 11:12 Facebook

Depois da derrota na jornada inaugural do Brasileirão, o Botafogo foi feliz no terreno do Ceará e somou os primeiros três pontos no campeonato.

Luís Castro alcançou a primeira vitória à frente do Botafogo, graças a um 1-3 conseguido no campo do Ceará, adversário que, na primeira jornada, havia derrotado o Palmeiras, de Abel Ferreira.

No segundo jogo à frente da equipa carioca, e no primeiro em que esteve sentado no banco, o treinador português festejou muito devido aos golos de João Victor e Erison (2), que bisou na segunda parte, depois de Vinicius Lima ter restabelecido o empate para a equipa da casa.

"Sentimos os nossos adeptos o jogo todo. Isso fez parte do grande resultado, dou os parabéns aos jogadores e aos adeptos", declarou Luís Castro após o encontro.

Com este resultado, o Botafogo passa a ocupar o 10.º lugar da tabela classificativa, que é liderada pelo Corinthians, de Vítor Pereira, uma das duas equipas que venceu os dois primeiros jogos. O Flamengo, de Paulo Sousa, está no quarto lugar com quatro pontos, enquanto o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, ainda não ganhou e é 15.º com um ponto conquistado.