Luís Castro: "Fizemos uma primeira parte horrível"

O treinador português do Shakhtar Donetsk não poupou nas críticas aos seus jogadores, devido ao que (não) produziram na primeira parte e que, segundo Luís Castro, quase colocou em causa o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.

"Na primeira parte sofremos golos e continuámos adormecidos. Fizemos uma primeira parte horrível, perante um Benfica fortíssimo que nos aniquilou totalmente", admitiu Luís Castro, prosseguindo, depois, num tom crítico.

"Durante a primeira parte nunca conseguimos condicionar o jogo do Benfica, nesse período jogámos contra um Benfica avassalador. Ao intervalo retificámos, chegamos as linhas mais à frente, fomos uma equipa melhor mesmo sofrendo o terceiro golo logo no primeiro lance da segunda parte", analisou, concluindo de seguida sobre a eliminatória ultrapassada: "Justificámos o apuramento".

Relativamente à ausência de equipas portuguesas no sorteio dos oitavos de final da Liga Europa, esta sexta-feira, em Nyon, Luís Castro rematou assim: "É o destino, não tenho qualquer comentário a fazer. Não sei o que se passou nos outros jogos. Sei que passamos e estou feliz pela passagem".