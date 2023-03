Luís Castro leva Botafogo à final da Taça do Rio sob críticas dos adeptos

JN/Agências Hoje às 11:20 Facebook

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, venceu a Portuguesa por 3-1, na segunda mão da meia-final da Taça do Rio, na segunda-feira, e garantiu a presença na final da competição.

Depois do empate 0-0 na primeira mão, o Botafogo, a jogar em casa, adiantou-se no marcador com um golo de Carlos Eduardo, que alinhou no Estoril Praia e no F. C. Porto, aos 27 minutos, mas a Portuguesa empatou por Elicley, em cima do intervalo.

Na segunda parte, a equipa orientada pelo treinador luso marcou por Vitor Cuesca, aos 69 minutos, e Rai, aos 82, garantindo a presença na final, na qual vai defrontar o Audax.

A Taça do Rio é disputada pelos clubes que ficaram entre o quinto e o oitavo lugar no campeonato carioca e o vencedor garante um lugar na Taça do Brasil em 2024.

Nota ainda para as tarjas empunhadas por um grupo de adeptos do Botafogo com frases contra a atuação de John Textor, o dono do clube, e de Luís Castro.

"Fora Castro!!!" e "Textor cumpra suas promessas" foram as frases escolhidas pelos fãs do clube brasileiro para mostrarem o seu desagrado quanto ao momento que o "Fogão" vive.