Luís Castro: "Nunca pensei em sair do Botafogo"

Luís Castro quer ver o Botafogo a lutar por todas as provas em que está envolvido e garante nunca ter pensado em deixar o clube brasileiro, mesmo nos momentos mais atribulados.

Convidado de um programa da estação brasileira "Sport TV", Luís Castro, treinador do Botafogo, mostrou-se ambicioso para a presente temporada. "Não quero deixar nada para trás. Quero ir atrás de tudo e a minha equipa quer caminhar em cima das três" provas em que o "Fogão" está inserido, campeonato, Taça do Brasil e Taça Sul-americana, atirou o técnico português.

"Quando olhamos para as competições, não menosprezamos nenhuma. É preciso encontrar um equilíbrio, o que é algo complexo. Procuramos que seja o mais perfeito possível", pormenorizou o treinador, que conduziu o Botafogo à liderança do Brasileirão após momentos atribulados vividos no início do ano, durante o Estadual do Rio de Janeiro.

"Nunca pensei em sair do Botafogo, nunca senti pressão", garantiu Luís Castro, acrescentando não ter "problema algum com a crítica", se for feita "com respeito pelo ser humano e pelos jogadores".

"Uma coisa é a nossa liberdade de expressão, outra é ser mal educado. Dizer que o Botafogo joga mal é uma crítica bem recebida. Outra coisa é dizer que os treinadores são burros e não sabem o que fazer", exemplificou.

Luís Castro abordou ainda a chegada de vários treinadores estrangeiros ao futebol brasileiro, grande parte deles portugueses. "Distinguir treinadores de outros países é algo que me violenta. Respeito todos os treinadores. Quando alguém diz 'o português ou o brasileiro' acho isso totalmente ultrapassado. Somos treinadores do mundo", disse.