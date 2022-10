Luís Castro: "O futebol brasileiro tritura treinadores"

JN/Agências Hoje às 21:21 Facebook

Perto da meta dos sete meses no comando do Botafogo, do Brasileirão, Luís Castro fez uma análise ao futebol brasileiro, com especial enfoque nas constantes mudanças de treinadores.

"A forma alucinada como o futebol brasileiro tritura treinadores é surpreendente. Acho que a troca constante de treinadores retira o poder de liderança. Porque todos à tua volta sabem que se algo falhar, só vai haver um responsável. Então pode existir falta de responsabilidade à minha volta que fere de morte o desenvolvimento de qualquer clube", começa o treinador.

Luís Castro abordou ainda os diferentes "pesos e medidas" na análise ao trabalho de cada profissional do clube. "Porque o jogador, se falhar, sabe que o treinador vai embora, o departamento médico, se falhar, sabe que o treinador vai embora. Então o treinador vai embora e deixa para trás aqueles que são realmente responsáveis pelo clube não ganhar", concluiu o técnico.