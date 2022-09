Luís Castro quer "criar uma metodologia transversal" no Botafogo

JN Hoje às 15:16 Facebook

O treinador português, Luís Castro, pretende "criar uma metodologia transversal, em todas as equipas" do Botafogo, desde os escalões de base até ao elenco principal.

A ideia foi partilhada por Luís Castro, treinador da equipa principal do Botafogo, numa conferência de imprensa que se seguiu a uma reunião que juntou todos os treinadores do clube, das equipas masculinas e femininas, durante a qual foi abordada "a construção do centro de treinos e uma nova organização de uma equipa para, no futuro, ser forte e conquistar coisas para o Glorioso", como é conhecido o clube carioca.

O técnico pormenorizou o plano que idealizou para os diferentes escalões do Botafogo. "Quero uma equipa dominadora. Quero que isso se estenda à formação e que eles percebam que, muitas vezes, mesmo não conseguindo controlar, mesmo não conseguindo atingir as metas que queremos, pelo menos há uma coisa que devemos fazer, tentar sempre", explicou Luís Castro, citado pelo sítio "Globo Esporte".

O treinador português revelou que pretende "deixar uma marca (no Botafogo) que vai muito além dos resultados". Para isso acontecer é necessária a "instalação de uma nova organização" no clube, com Luís Castro a defender que, "juntamente com a administração e com os treinadores, estão a ser dados os passos necessários para o Botafogo ser cada vez mais forte".