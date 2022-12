Luís Castro sobre Ronaldo: "Ainda tem lugar em muitos clubes de top na Europa"

JN Hoje às 11:12 Facebook

Luís Castro acredita que Cristiano Ronaldo "ainda tem lugar em muitos clubes de top na Europa" e simulou a possibilidade de o juntar ao ex-F. C. Porto Tiquinho Soares no ataque do Botafogo.

Luís Castro, treinador dos brasileiros do Botafogo, sente estar a criar-se "muito ruído à volta de um jogador com a dimensão de Cristiano Ronaldo", defendendo que o craque português "ainda tem lugar em muitos clubes de top na Europa".

O técnico português abordou, ainda, em declarações à Sport TV, a possibilidade de orientar CR7 no Botafogo, sem clube desde que rescindiu com o Manchester United, nas vésperas da partida para o Mundial do Catar.

"Temos lá o Tiquinho, mas jogávamos em 4-4-2 para jogarem os dois, claramente. Temos de arranjar sistemas táticos e dinâmicas para caberem os melhores e ajustar a equipa em função deles", disse.