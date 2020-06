Luís Castro vence e Shakhtar a uma vitória do tetracampeonato

JN Hoje às 19:30 Facebook

O Shakhtar Donetsk, orientado pelo treinador português Luís Castro, venceu o Kolos Kovalivka, por 1-0, e ficou a apenas dois pontos do título.

O único golo do jogo foi apontado pelo brasileiro Junior Moraes, aos 48 minutos, que picou a bola sobre o guarda-redes adversário após um passe do compatriota Marlos.



Com esta vitória, o Shakhtar Donetskr soma 68 pontos, face aos 52 do segundo, o Dínamo Kiev, a seis jornadas do fim. Com 16 pontos de vantagem, quando há 18 em disputa, Luís Castro, que sucedeu no início da época a Paulo Fonseca, procura alcançar o título de campeão logo na época de estreia.