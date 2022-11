Luis Chávez na rota do Dragão

JN Hoje às 15:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Luis Chávez, do Pachuca, pode ser o primeiro reforço de inverno para o campeão nacional. A imprensa mexicana avança que os portistas já chegaram a acordo com o clube para a transferência do médio, de 26 anos. Negócio de cinco milhões em cima da mesa.

O F. C. Porto terá chegado a acordo com o Pachuca para a contratação de Luis Chávez, médio de 26 anos. O jogador, que se prepara para marcar presença no Mundial do Catar, viajaria para Portugal em janeiro, logo depois do grande torneio de seleções.

Segundo a imprensa mexicana, Chávez está a ser seguido pelos azuis e brancos desde o início de 2022 e a boa temporada que tem feito com o Pachuca, que se coroou campeão do México, terá ajudado a convencer a estrutura portista.

PUB

O médio estreou-se como sénior no Club Tijuana e em 2019 mudou-se para o Pachuca, onde soma 129 jogos. O F. C. Porto, que para já não se pronuncia sobre o assunto, terá superado a concorrência de PSV e Ajax, que também seguem o jogador, e o negócio pode ficar fechado por um valor a rondar os cinco milhões.