Luis Díaz: "A ideia é continuar a crescer no F. C. Porto"

Impulsionado por uma excelente Copa América, na qual foi eleito o jogador revelação e entrou no onze ideal da competição, o interesse em Luis Díaz, por parte de emblemas estrangeiros, tem aumentado exponencialmente. Alheio a esses fatores, o extremo do F. C. Porto assume que o foco está nos dragões.

"Escolhi o F. C. Porto pelo que aconteceu aos colombianos que passaram por lá e conseguiram coisas bonitas. A ideia é continuar a crescer no clube. O meu empresário só me diz se há interessados ou não, não sei mais que isso. Sempre gostei de ver o futebol da Premier League, da Serie A e de La Liga, mas em Portugal também se joga muito bem, portanto vamos ver se acontece algo e continuar com a mentalidade de conseguir grandes coisas", afirmou o jovem avançado, em entrevista à Caracol Radio, da Colômbia.

Destacando a chegada aos azuis e brancos como o ponto alto da carreira, até ao momento, Díaz acredita que o facto de ter atingido este patamar é um selo de qualidade a qualquer atleta. Contudo, quando foi desafiado a escolher quais os jogadores colombianos que mais apreciou durante a juventude, o jogador de 24 anos mencionou um nome que passou... no Sporting.

"Gostava muito de ver jogar o Vladimir Hernández, sempre gostei da forma como jogava. E também sempre gostei do Teo Gutiérrez, tanto que até procurei igualar o seu estilo de jogo", confessou o colombiano.

Na edição da Copa América, que se disputou este ano, o jogador foi o autor de alguns dos golos mais bonitos do torneio, tendo conseguido um registo de quatro tentos em cinco jogos. Foi ainda utilizado em 388 minutos pelo selecionador da Colômbia, que terminou no último lugar do pódio.