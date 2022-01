Luis Díaz agradece a Pinto da Costa, Conceição e adeptos

O extremo colombiano, oficializado este domingo como reforço do Liverpool, utilizou as redes sociais para se despedir do clube e dos adeptos e garante que vai continuar com o "coração azul e branco".

Contratado pela equipa inglesa por 45 milhões de euros - mais 15 mediante uma série de objetivos -, Luis Díaz começou por garantir que o F. C. Porto "é eterno" e a agradecer a Deus por o levar a assinar pelo clube da Invicta.

"Obrigado F. C. Porto, porque levo comigo as melhores recordações de um Dragão lotado... o barulho, a emoção, o afeto e o apoio incondicional, são sensações únicas que sempre recordarei", começou por escrever, no Instagram, antes de detalhar os agradecimentos.

"Obrigado, presidente, por ter apostado em mim. Obrigado, mister, pelo que aprendi. Agradeço aos meus companheiros de equipa, porque no futebol nada por ser feito sozinho e agradeço aos adeptos que sempre me apoiaram", acrescentou o colombiano, não esquecendo um momento especial da vida pessoal.

"Obrigado à cidade do Porto por me ter recebido e por ter recebido o meu maior presente, a minha filha Roma, que é e será a casa da minha família (...) Sinto-me mais um dragão e vou carregar-vos no meu coração azul e branco", finalizou, na mensagem que pode ler, na íntegra, em baixo.

