JN Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado colombiano Luiz Díaz abriu aos quatro minutos a contagem para o F. C. Porto frente ao Moreirense, esta segunda-feira, em jogo da 33.ª jornada da Liga. Mas pouco depois Fábio Abreu devolveu o empate aos visitantes, com o 1-1 a prevaleceu ao intervalo.

Antes do início da partida o conjunto de Moreira de Cónegos recebeu no relvado os novos campeões nacionais com a tradicional guarda-de-honra.

Também o árbitro Carlos Xistra (Castelo Branco), que cumpre o último jogo da carreira profissional, também foi homenageado pelos jogadores minhotos.

Veja o vídeo da guarda de honra:

Começada a partida, bastaram quatro minutos para os dragões se colocarem em vantagem, com o golo de Luis Díaz.

Veja o vídeo do golo de Luis Díaz:

A reação do Moreirense não demorou muito e Fábio Abreu restabeleceu a igualdade, aos 20 minutos. Tendo tido outra grande oportunidade logo de seguida, mas o guarda-redes Diogo Costa desviou a bola da baliza.

Veja o golo de Fábio Abreu:

Mesmo em cima dos 45 minutos, Marega falhou uma excelente ocasião para fazer o 2-1, mas atirou ligeiramente por cima da barra.

Ao intervalo, tudo empatado no Dragão.