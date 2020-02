Luis Díaz com baixa para um mês

Hoje às 17:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Extremo colombiano tem rutura muscular na face posterior da coxa direita, contraída no jogo com o Leverkusen, para a Liga Europa.

Além da derrota (1-3) e da eliminação do torneio da UEFA, o F. C. Porto ainda perdeu o extremo colombiano para as próximas semanas. Luis Díaz foi substituído ainda na primeira parte do jogo com o Leverkusen e só deverá voltar à competição lá para finais de março ou inícios de abril, após a paragem para o calendário FIFA.

Precisamente, esta lesão impedirá o jogador do F. C. Porto de ser chamado à seleção da Colômbia, que é treinada por Carlos Queiroz. O treinador português até assistiu ao jogo do Dragão e já levou toda a informação clínica sobre a lesão do 7 portista.

Esta sexta-feira, no regresso da equipa aos treinos, o jogador fez apenas tratamento. O mesmo para o médio Vítor Ferreira. São os únicos nomes que constam do boletim clínico divulgado pelo F. C. Porto.

Os dragões jogam na segunda-feira, em Ponta Delgada, no reduto do Santa Clara, para a 23.ª jornada da primeira Liga.