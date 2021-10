Luis Díaz dá primeiro triunfo ao F. C. Porto na Champions

JN Hoje às 21:54 Facebook

O F. C. Porto conquistou, esta terça-feira, a primeira vitória na Liga dos Campeões na época 2021/22, ao vencer o AC Milan, por 1-0, no Estádio do Dragão.

Foi com um golo do homem do momento, leia-se "Luis Díaz", que o F. C. Porto venceu o AC Milan, no Estádio do Dragão, e somou o primeiro triunfo na presente edição da Liga dos Campeões.

Depois de um bom trabalho de João Mário na direita, Sérgio Oliveira falhou o remate e acabou por ser Taremi a deixar a bola redondinha para Luis Díaz, que rematou colocado e rasteiro para o fundo da baliza.

Daí até ao fim o AC Milan não conseguiu reagir de forma perigosa, com a equipa portista a dominar o jogo em toda a linha.

Com este triunfo, o F. C. Porto subiu ao terceiro lugar do Grupo B, com quatro pontos, os mesmos que o Atlético de Madrid. Já os milaneses continuam sem pontuar. O Liverpool venceu na casa do Atlético de Madrid e, por isso, é líder, com 9 pontos.