Luis Díaz despede-se do F. C. Porto e avançado do Gil Vicente é apontado ao Atlético de Madrid

O avançado colombiano foi, este domingo, oficializado no Liverpool e Samuel Lino estará prestes a assinar pelo Atlético de Madrid. Tiago Tomás ruma à Bundesliga.

F. C. Porto: Luis Díaz foi oficializado no Liverpool. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o F. C. Porto informou que vai receber 45 milhões de euros, num valor que poderá chegar aos 60 milhões, dependendo de remunerações variáveis. A transferência está ainda, de acordo com o Liverpool, sujeita à obtenção de uma licença de trabalho em Inglaterra para o colombiano, de 25 anos, que assinou um contrato de "longa duração" com os '"reds".