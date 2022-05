Luis Díaz e a final da Champions: "Sempre sonhei com isto"

JN/Agências Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista internacional colombiano, reforço do Liverpool no mercado de janeiro proveniente do F. C. Porto, confessou que sempre sonhou disputar uma final da Liga dos Campeões com o Real Madrid.

Em dia de zona mista dedicado à final da Champions de sábado, entre os ingleses e os espanhóis, o antigo jogador dos dragões garantiu que está a viver um sonho, num jogo que faz parte do seu imaginário.

"Sempre sonhei com isto, e para mais com uma equipa como é o Real Madrid. Estou a viver um sonho, quero aproveitar estes momentos e ser feliz", disse o colombiano, um dos jogadores mais requisitados no dia aberto à imprensa.

A três dias da final, a disputar no Stade de France, em Saint-Denis, Díaz alertou para as qualidades dos merengues.

"Sabemos o que tem o Real Madrid, a grande equipa que é e a experiência que tem. Vamos contrariar o que vão fazer. Gosto muito do Karim [Benzema], do Vinícius e também do Toni Kroos", acrescentou o colombiano.

No Liverpool, que terminou no domingo a Liga inglesa a um ponto do campeão Manchester City, Luis Díaz recusou a ideia de ser o jogador em melhor forma.

"Não, creio que estamos todos em forma para competir a um grande nível. Todo o plantel. Se me for dada a oportunidade, tentarei aproveitar, como sempre fiz", adiantou o jogador, que é companheiro do português Diogo Jota.

PUB

O jogo da final da Champions entre Liverpool e Real Madrid disputa-se no sábado a partir das 20 horas, com arbitragem do francês Clément Turpin.