"Luis Díaz é o melhor jogador colombiano do momento", diz Valderrama

Carlos Valderrama revelou que considera que Luis Díaz, extremo do F. C. Porto, é o melhor jogador colombiano da atualidade.

A época que Luis Díaz está a realizar tem motivado muitos elogios por parte da massa adepta, mas agora surgem por parte de uma das maiores figuras do futebol colombiano. Carlos Valderrama foi eleito o melhor jogador sul-americano entre 1987 e 1993, à frente de jogadores como Maradona e Romário. Agora, em entrevista ao Blog do Esporte, destacou o extremo do F.C. Porto.

"Sem dúvida, o Luis Díaz é o melhor jogador colombiano do momento. Se Messi não estivesse (na Copa América), o prémio de melhor jogador seria para ele", revelou. Valderrama acrescentou ainda que este é o momento para Díaz garantir a presença no Mundial 2022 e que evoluiu para um extremo goleador, considerando-o como um "jogador de grandes momentos".

A humildade e essência são aspetos que, na opinião de Valderrama, Díaz manteve desde que saiu do país. "Isso é dele, natural. Não é ensinado por ninguém, não. Na rua, ele fez o mesmo e agora faz a jogar profissionalmente. Repito, ele é o jogador que temos (Colômbia) para nos levar ao Mundial.