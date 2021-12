Luis Díaz eleito o melhor jogador da Liga em outubro e novembro

Nuno A. Amaral Hoje às 13:03 Facebook

Extremo colombiano do F. C. Porto ganhou a votação a Ricardo Horta e Matheus Munes.

O colombiano Luis Díaz, atacante dos dragões, foi eleito o melhor jogador do campeonato português nos meses de outubro e novembro, durante os quais marcou cinco golos, anunciou esta quinta-feira a Liga de clubes.

Díaz obteve um total de 30,95% dos votos dos treinadores da Liga, batendo o extremo Ricardo Horta (Sporting de Braga), segundo classificado, com 14,29%, e o médio Matheus Nunes (Sporting), que ficou em terceiro, com 12,70%.

O internacional colombiano, que partilha com o uruguaio Darwin Núnez (Benfica) a liderança da lista de marcadores, com 11 golos, já tinha sido distinguido com o prémio de melhor avançado para o mesmo período.

Na baliza, o espanhol Antonio Adán, do Sporting, foi eleito o melhor guarda-redes, repetindo a distinção conseguida em agosto, e o central Sebastián Coates, também da equipa leonina, foi escolhido como o melhor defesa.

O Sporting dominou a lista de prémios dos meses de outubro e novembro, com Matheus Nunes a ser considerado o melhor médio e Ruben Amorim a receber a distinção de melhor treinador, à frente de Sérgio Conceição (F. C. Porto) e Paulo Sérgio (Portimonense), segundo e terceiro, respetivamente.