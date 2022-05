Luis Díaz esteve presente à distância na festa azul e branca

JN Hoje às 01:56 Facebook

Mesmo longe, o jogador colombiano participou na festa deste sábado do F. C. Porto, na Avenida dos Aliados.

O F. C. Porto festejou a conquista do título no Dragão e, depois, na Avenida dos Aliados, e nem Luis Díaz faltou. Através de uma chamada com Uribe, o colombiano, que se transferiu para o Liverpool em janeiro, celebrou a conquista azul e branca com os antigos companheiros. Curiosamente, também Díaz estava em festa, uma vez que os "reds" conquistaram, este sábado, a Taça de Inglaterra.

"Este título também é do Luis. Para mim foi o melhor do campeonato", disse Uribe ao Porto Canal.