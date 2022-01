Luis Díaz no Liverpool: o maior jackpot de sempre do F. C. Porto

Acordo prevê venda por 45 milhões de euros, mais 15 milhões por objetivos, e vai ficar fechado neste mercado de inverno.

Só falta pôr o preto no branco. Luis Díaz vai mesmo ser jogador do Liverpool, com os "reds" a ganharem a corrida ao Tottenham para garantir o extremo já neste mercado de inverno. O clube treinado por Jurgen Klopp paga, no imediato, 45 milhões de euros aos dragões, valor que pode subir mais 15 milhões de euros, por objetivos, o que, a concretizar-se, fará do internacional colombiano a maior venda de sempre da SAD azul e branca.

O duelo entre Liverpool e Tottenham por aquele que é considerado o melhor jogador colombiano da atualidade aqueceu na última semana e caiu para o lado dos reds. O jogador sempre deu primazia à formação de Anfield Road sobre os spurs e o F. C. Porto também beneficia disso - apesar de as propostas serem idênticas -, já que o plano proposto pelos reds prevê o pagamento num espaço de tempo mais curto. A SAD dos dragões consegue, assim, um importante encaixe financeiro, numa altura em que o mundo do futebol ainda procura reverter os prejuízos causados pela pandemia.