Luis Díaz recebido por Klopp na chegada ao Liverpool

Jurgen Klopp, treinador dos reds, recebeu, nesta sexta-feira, em Anfield, o jogador colombiano ex-F.C.Porto.

Luis Díaz apresentou-se, nesta sexta-feira, ao serviço, no Liverpool. O avançado, que deixou o F.C. Porto no mercado de inverno e entretanto estivera ao serviço da seleção da Colômbia, foi recebido pelo treinador principal, Jurgen Klopp e por Pepijn Lijnders, técnico-adjunto que já trabalhou nos dragões.

O atacante cumprimentou e trocou palavras de circunstância com os treinadores, tendo escutado um "bem-vindo" por parte do técnico-adjunto do Liverpool, que é neerlandês, mas ainda está familiarizado com a língua portuguesa.