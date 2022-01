Luis Díaz: "Saída? Estou contente por estar cá"

JN Hoje às 21:46 Facebook

O internacional colombiano voltou a ser decisivo para o F. C. Porto e não se mostrou preocupado com o futuro e uma eventual transferência.

Luis Díaz comentou, este sábado, as notícias que dão conta de uma eventual transferência, depois de mais uma exibição de encher o olho, decisiva para o F. C. Porto vencer o Estoril (2-3).

"Saída? Estou muito concentrado aqui, no clube. Primeiro é focar no dia a dia, estou no F. C. Porto e estou contente por estar cá. Vamos para um 2022 muito bom", disse, aos microfones da Sport TV.

Sobre o jogo no Estoril, o avançado colombiano destacou a segunda parte.

"Foi uma grande vitória, um grande triunfo. Viemos para a segunda parte a procurar e a dar tudo por tudo. Foi uma segunda parte muito boa e conseguimos o triunfo. Felicitar os companheiros", salientou.