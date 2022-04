Luis Díaz sobre o F. C. Porto: "Aprendi muito lá"

Colombiano prestou declarações aos meios de comunicação do Liverpool.

Luis Díaz tem estado em bom destaque no Liverpool, tendo-se assumido como uma opção regular para o treinador Jurgen Klopp. Em entrevista aos meios oficiais do clube inglês, o colombiano referiu que está a adaptar-se bem à equipa de Merseyside.

"Estou muito feliz e encantado por estar aqui no clube, e por me ter instalado da maneira que me instalei. Partilhar um balneário com este grupo de grandes atletas, bem como com o treinador, é para mim um prazer absoluto. O mais importante para mim é ajudar a equipa e continuar com o mesmo estilo com que comecei, e continuar a trabalhar arduamente nos treinos como sempre, para poder alcançar grandes coisas aqui, quero o máximo", começou por dizer.

Luis Díaz explicou que, taticamente, o aspeto defensivo é aquele que tem sentido mais dificuldades. "No entanto, tenho esse aspeto no meu jogo, pois passei algum tempo a jogar no F. C. Porto e penso ter conseguido aprender muito lá", referiu.