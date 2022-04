Luis Díaz soma elogios após exibição frente ao Benfica

Avançado do Liverpool foi um dos jogadores mais destacados pela imprensa internacional após a vitória no Estádio da Luz.

Naquele que foi o primeiro regresso a Portugal após a saída do F. C. Porto, Luis Díaz não tremeu e fez uma exibição completa. O colombiano assistiu Sadio Mané e marcou o terceiro e último golo do Liverpool, que deu aos reds uma vantagem de dois golos na eliminatória frente às águias, e foi durante a partida uma peça desconcertante para a defesa encarnada.

Esta exibição não só lhe valeu o prémio de melhor em campo mas também motivou vários elogios, desde a imprensa internacional aos colegas de equipa.

Gary Lineker escreveu no Twitter que o golo de Díaz foi "soberbo", destacando a sua importância pela vantagem que dá à formação inglesa. "Que contratação", escreveu.

O jornal inglês The Guardian destacou o momento em que o ex- F. C. Porto festejou perto dos adeptos do Benfica, apesar dos assobios e objetos lançados. "Tinha de ser ele ali parado a olhar para eles", pode ler-se.

O L'Equipe realçou o golo e assistência de Luis Díaz, considerando que esta influência ofensiva "muito contribuiu para a vitória".

Também os colegas de equipa tiraram um tempo para salientar a exibição do colombiano. Sadio Mané interrompeu uma entrevista de Díaz para o abraçar e lhe dar um beijo na cara, como um apreço pela assistência realizada em campo. O lateral Andy Robertson destacou as "boas-vindas" que o avançado teve na Luz, algo que considera "normal, tendo em conta que jogou nos rivais". "Foi uma boa finalização e forma de fechar o jogo", disse.

Um dos mais elogiosos para com Luis Díaz foi o próprio Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, após a partida. "É um jogador de topo, cheio de classe. Numa atmosfera destas, os adeptos viram isto como um dérbi, como se ele jogasse pelo F. C. Porto. Ele assiste o golo de Mané com classe mundial, e é uma alegria trabalhar com ele. Estamos muito felizes".