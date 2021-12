Luis Díaz testou positivo à covid-19 e falha jogo com o Benfica

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado portista acusou positivo na ronda de testes feita ao plantel.

Luis Díaz é mais uma baixa para Sérgio Conceição para o encontro frente ao Benfica, marcado para quinta-feira às 21 horas, a contar para a 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Segundo apurou o JN, o avançado colombiano testou positivo à covid-19 e não vai poder jogar contra as águias, sendo mais uma baixa no setor ofensivo do plantel portista, depois da expulsão de Evanilson no encontro contra os encarnados da semana passada. O extremo brasileiro Pepê deverá assumir a vaga de Díaz no onze titular de Sérgio Conceição

Luis Díaz é o melhor marcador do F. C. Porto com 14 golos e quatro assistências.