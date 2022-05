Luis Díaz titular na final da Liga dos Campeões

Liverpool - Real Madrid joga-se este sábado.

A final da Liga dos Campeões arranca às 20 horas, no Stade de France, com transmissão na Eleven Sports 1 e TVI. O Liverpool é novamente finalista, depois de ter conquistado a prova milionária em 2019. O Real Madrid, por outro lado, poderá vencer a 14.º Champions da história, cimentando-se ainda mais como o clube com mais troféus. Eis os onzes da partida:

Onze do Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Mané e Luis Díaz;

Onze do Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Valverde, Vinícius Jr e Benzema;