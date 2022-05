Luis Díaz: uma noite de sonho numa época que pode acabar com seis títulos

JN Hoje às 18:46 Facebook

O ex-jogador do F. C. Porto entrou na segunda parte do jogo com o Villarreal e acabou por ser decisivo.

Numa altura em que o Villarreal estava a surpreender o Liverpool, Luis Díaz entrou em campo e acabou por ser decisivo para o triunfo (3-2) dos "reds". O colombiano, que em janeiro se transferiu do F. C. Porto para Inglaterra, desequilibrou o lado esquerdo do ataque, fez o 2-2 e foi considerado o homem do jogo e não escondeu a emoção.

A época, essa, pode vir a ser histórica para o colombiano, já que o jogador de 25 anos pode acabar com seis títulos no currículo. Depois de ter levantado a Taça da Liga Inglesa, o Liverpool pode ainda conquistar o campeonato - está a um ponto do Manchester City -, Taça de Inglaterra e ainda a Liga dos Campeões, na qual vai defrontar o City ou o Real Madrid.

Em Portugal, pode ainda celebrar o 30.º título dos azuis e brancos, clube no qual foi imprescindível na primeira metade da época e a Taça de Portugal.