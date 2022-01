Luis Díaz vai fazer exames médicos na América do Sul

Extremo do F. C. Porto está próximo se juntar ao Liverpool.

O negócio entre o Liverpool e o F. C. Porto está cada vez mais perto de se concretizar. O clube inglês enviou uma equipa médica à América do Sul, onde Luis Díaz se encontra ao serviço da Colômbia, para realizar exames a fim de fechar a contratação.

As provas físicas deverão decorrer este fim de semana na Argentina, antes de Díaz assinar contrato de longa duração com o Liverpool. O colombiano deverá render cerca de 40 milhões de euros aos cofres do dragão, com mais 25 milhões em objetivos.