Luís Diogo deixa comando técnico do Leça

O Leça, que milita no Campeonato de Portugal, anunciou a saída do técnico Luís Diogo, que orientou a equipa em apenas duas partidas. Milic Jovanovic assume o comando da equipa de forma interina.

Ao cabo de apenas dois jogos no comando da equipa, Luís Diogo está de saída do Leça, equipa que compete na Série B do Campeonato de Portugal.

O anúncio foi feito pelo clube de Matosinhos, nas redes sociais, numa nota em que refere que o acordo de rescisão foi "amigável entre as partes".

Milic Jovanovic vai assumir o comando da equipa de forma interina, ao lado de José Pedro Silva.

Oriundo do Al-Najma, do Bahrein, Luís Diogo, 44 anos, chegou este verão ao Leça, clube que orientou em apenas duas partidas, curiosamente diante do mesmo adversário.

Começou por perder com o Resende (2-1), para a Taça de Portugal. Na reedição do duelo entre as duas equipas, no último domingo, a contar para a jornada inaugural da Série B do Campeonato de Portugal, o Leça acabaria por vencer por 1-0.