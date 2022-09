Luis Enrique: "Portugal é candidato a vencer o Mundial"

JN Hoje às 22:51 Facebook

O selecionador espanhol deixou elogios à seleção nacional, considerando-a uma das candidatas a vencer o Mundial do Catar.

"Nós, treinadores, esperamos sempre ganhar. Portugal teve também oportunidades para ganhar, é uma seleção de valor técnico individual de top. Hoje, estamos muito felizes porque a vitória caiu para o nosso lado. O nosso objetivo na primeira parte era tirar-lhes a bola, que fosse nossa, tirá-la dos jogadores do ataque. Faltou-nos só profundidade. Na segunda parte, continuámos a ter a bola, mas, com as substituições, ficámos mais profundos. Nos momentos finais sentíamos que podíamos marcar", começou por dizer Luis Enrique, vincando que tanto Portugal com Espanha são candidatas a vencer o Mundial.

"Portugal é candidato, sem qualquer dúvida. Assim como Espanha e qualquer equipa europeia. Basta ver o ranking da FIFA. É uma competição em tempo curto. Em sete jogos pode acontecer muita coisa", concluiu.

A seleção nacional perdeu (0-1), esta terça-feira, em Braga, diante da Espanha, em jogo da sexta e última jornada do Grupo A2, e está fora da fase final da Liga das Nações. A "La Roja" marcou o único golo do jogo ao minuto 88. Depois de um cruzamento na direita, Nico Williams ganhou a Cancelo ao segundo poste e amorteceu de cabeça para Morata, que finalizou sem marcação e sem hipótese de defesa para Diogo Costa.