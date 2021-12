Luis Enrique quer colocar Espanha de novo na fase final da Liga das Nações

JN/Agências Hoje às 20:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O selecionar Luis Enrique frisou esta quinta-feira que gostaria de colocar a Espanha novamente na final four da Liga das Nações, mas, para tal, terá de ultrapassar Portugal, Suíça e República Checa no Grupo 2 da Liga A.

"Para nós, seria um enorme estímulo estar de novo na final four. Não é fácil, porque, na verdade, não creio haja uma equipa que tenha repetido. Na última época, Portugal não conseguiu atingir a última fase. Seria muito estimulante e mais ainda pelo que está para vir em novembro, com a participação no Campeonato do Mundo2022", confessou o técnico espanhol, aos meios de comunicação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF].

Luis Enrique acredita que quantas mais possibilidades tiver a seleção espanhola, finalista na última edição, de enfrentar as melhores equipas, mais opções terá para "crescer e ganhar experiência", um facto que considerou "vital" para uma seleção jovem como a que orienta.

Sobre os três oponentes, Portugal e Suíça são "conhecidos" do passado recente, enquanto os confrontos com os checos, promovidos à Liga A, são encarados como um "estímulo".

"A verdade é que é uma competição muito emocionante e haveria sempre complicações [no sorteio]. Dos três que vamos enfrentar, Portugal e Suíça já os conhecemos, porque recentemente jogámos contra eles. A República Checa não tivemos essa oportunidade, o que também é bom, há esse estímulo. Estamos motivados e com vontade de começar uma competição que nos traz boas lembrança", concluiu.