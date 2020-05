Luís Figo queixa-se de ter sido humilhado por Roberto Mancini

JN Hoje às 20:15 Facebook

Numa conversa com Fabio Cannavaro, agora treinador do Guangzhou Evergrande, da liga chinesa, Luís Figo recordou alguns momentos difíceis que passou na fase final da carreira com Roberto Mancini, atual selecionador italiano, no Inter.

Depois de dez épocas na liga espanhola, ao serviço de Barcelona e Real Madrid, Luís Figo mudou-se para o Inter de Milão, clube no qual passou os últimos anos da carreira. Entre 2005 e 2009, o ex-avançado, agora com 47 anos, foi orientado por Roberto Mancini, atual selecionador italiano, e não foi meigo nas palavras ao recordar os anos em que trabalhou com o técnico.

Para Luís Figo, Mancini foi "mal-educado", principalmente nos últimos anos de carreira, e acha mesmo ter sido alvo de humilhação.

"De início tive uma boa experiência no Inter, mas depois tive uma má experiência com ele. Foi uma sensação muito má, porque ele foi uma das pessoas que mais me humilhou na minha carreira. Sofri. E não tinha 20 anos, já tinha 34 ou 35 e vivi situações que não deveria ter vivido. Não era questão de jogar menos, porque aos 34 anos já se sabe o que se pode dar. Mas fazer-te aquecer durante 85 minutos e depois meter-te a jogar três minutos para ver se tu explodes, não é normal. Faltou respeito e educação", atirou o português, em conversa com Fabio Cannavaro nas redes sociais.