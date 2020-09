Luís Filipe Vieira aponta a objetivos mais ambiciosos

JN/Agências Hoje às 16:32 Facebook

O presidente benfiquista explica o investimento avultado no plantel com a "credibilidade" e a "gestão eficaz" do clube nos últimos anos, com a meta de "procurar chegar mais longe".

Luís Filipe Vieira considera que o clube tem hoje "os alicerces necessários para redefinir algumas prioridades e procurar chegar mais longe e de forma mais ambiciosa a alguns objetivos".

Através da "News Benfica", o líder das águias debruçou-se sobre a temporada que se avizinha para "deixar uma palavra de confiança a todos os benfiquistas" e salientar "uma confiança alicerçada numa redobrada ambição", provocada pela "contratação de uma nova equipa técnica de reconhecida qualidade, liderada pelo treinador [Jorge Jesus] com mais títulos na história do Benfica".

Luís Filipe Vieira adianta que o clube está a "aproveitar este momento de crise para, com base num nivelamento por baixo dos valores de mercado, ter acesso a talentos que noutras circunstâncias estariam fora de hipóteses para nós", algo explicado pela "credibilidade", "um dos principais títulos conquistados" pelo Benfica.

"Só a forte e reputada credibilidade que temos no mercado possibilita fazer este reforço do plantel com uma gestão eficaz e racional do seu esforço, diluído ao longo de vários anos", explica o presidente benfiquista.

Luís Filipe Vieira destaca ainda a qualidade do projeto e das infraestruturas que o Benfica criou e que permite ao clube "atrair algum do melhor talento", apesar de o campeonato português "estar fora das consideradas cinco principais ligas europeias".