Luís Filipe Vieira: "Eu represento o presente, o Rui representa o futuro"

JN Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Filipe Vieira apresentou esta tarde de sexta-feira, num hotel em Lisboa, o nome dos elementos que compõem a lista candidata às eleições do Benfica, registando-se algumas mudanças em relação à que venceu há quatro anos.

A grande novidade é a entrada de Rui Costa para vice-presidente da direção e a passagem de Sílvio Cervan de suplente efetivo no mesmo órgão social. Por seu lado, Jaime Antunes e Rui Vieira do Passo passam a vice-presidentes suplentes.

Para presidir à mesa da Assembleia Geral, o atual responsável máximo das águias escolheu Rui Pereira, advogado e ex-ministro da Administração Interna. Para a presidência do Conselho Fiscal a escolha recaiu em Fernando Fonseca Santos.

"Parto para estas eleições com a mesma ambição e a mesma determinação que tinha em 2003. Não mudei, cumpri e continuarei a cumprir com a promessa que fiz quando assumi, pela primeira vez, o lugar mais nobre e de maior responsabilidade do Sport Lisboa e Benfica. Em alguns momentos, falhei por ação, mas nunca por omissão. Sempre estive presente, sempre agi em função da minha consciência e da visão que tinha para o Benfica. Nunca fugi nas tempestades, nem hesitei nas crises. E é assim que vou continuar! Os nomes que aqui estão são a melhor garantia de que não perderemos nada do que foi conquistado nos últimos 17 anos, mas são também garante de continuidade e de futuro. Todos somam, todos acrescentam!", avançou Luís Filipe Vieira.

O candidato prometeu "trabalho e total dedicação ao clube. "Tenho a credibilidade do trabalho feito no passado para poder garantir o futuro, enquanto outros, que hoje prometem o futuro, não estiveram no passado. Essa é a diferença entre os que prometem e os que já provaram que fazem", salientou, apontando o dedo aos outros candidatos: "Fazer promessas em 2020 é fácil, mas não vi essa energia, nem essa disponibilidade - em nenhum dos que hoje se propõem liderar o Clube - em 2003, 2006 ou 2009. Não os vi avançar quando o Benfica atravessou um dos seus períodos mais críticos. E não venham dizer que estiveram apenas porque aparecem numa fotografia. 'Vender' o futuro quando não se tem responsabilidades é fácil; assumir a crítica como rotina diária não é apresentar-se como alternativa, é apenas uma irresponsabilidade".

No que à lista apresentada diz respeito, Luís Filipe Vieira abordou as escolhas de Rui Costa, Rui Pereira e Fernando Fonseca Santos.

"O Rui Costa, com quem já trabalho há doze anos, tem a essência do Benfica: a paixão, o inconformismo, a mística de quem já sentiu no campo a responsabilidade de vestir esta camisola. Já discordámos, já divergimos, porque isso é normal entre os que têm de decidir, mas sempre estivemos de acordo no essencial. Sabe o que foi feito, sabe de onde viemos e para onde vamos, sabe o que queremos e o que projetamos para o futuro do Benfica. Eu represento o presente, o Rui representa o futuro", enalteceu.

Já sobre o candidato a presidente da mesa da Assembleia Geral, Rui Pereira, Vieira afirmou ser "um senador do país, mas, acima de tudo, um enorme benfiquista" que vai emprestar o conhecimento, a experiência, a ponderação. "É um privilégio poder contar com ele na minha lista", frisou.

O candidato a presidente do Conselho Fiscal, Fonseca Santos está de regresso, "depois de ter sido testemunha privilegiada das dificuldades que tivemos de superar e de como fizemos das fraquezas forças". "Regressa para servir o Clube. Foi daqueles que estiveram no passado, dos que me acompanharam numa das fases mais críticas da nossa história", acrescentou.

Para finalizar, Luís Filipe Vieira deixou um agradecimento a todos os que o apoiam. "A nossa história é uma história de superação, de persistência, de carácter, de querer. É uma história de resistência, de sucesso. Continuemos fiéis à nossa história! Obrigado por me acompanharem em mais esta etapa!", completou.

Eis os elementos que compõem a lista de Luís Filipe Vieira às eleições para a presidência do Benfica:

Direção

Luís Filipe Vieira - Presidente

Rui Costa - Vice-presidente

José Eduardo Moniz - Vice-presidente

João Varandas Fernandes - Vice-presidente

Fernando Tavares - Vice-presidente

Domingos d'Almeida Lima - Vice-presidente

Sílvio Cervan - Vice-presidente

Jaime Antunes - Vice-presidente (suplente)

Rui Vieira do Passo - Vice-presidente (suplente)

Mesa da Assembleia-Geral

Rui Pereira - Presidente

António Pires de Andrade - Vice-presidente

Pedro Nunes Carvalho - 1.º Secretário

Miguel Vasconcelos Ferreira - 2.º Secretário

Conselho Fiscal

Fernando Fonseca Santos - Presidente

João Augusto - Vice-presidente

Gualter Godinho - Vogal

Rui Mendonça Rodrigues - Vogal

José Manuel Appleton - Vogal

João do Paço - Vogal (suplente)