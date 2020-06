Luís Filipe Vieira: "Ataque ao autocarro do Benfica foi nojento e maquiavélico"

JN Hoje às 20:47 Facebook

Em declarações à margem da Assembleia Geral extraordinária da Liga, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, classificou o ataque ao autocarro das águias, após o empate frente ao Tondela, como uma das "coisas mais nojentas e maquiavélicas" a que já assistiu.

Para além de ter condenado o ataque ao autocarro do Benfica, Luís Filipe Vieira apelou às autoridades para que descubram os autores do apedrejamento. "O que se passou com o autocarro do Benfica é um crime tão grave, é das coisas mais nojentas e maquiavélicas a que assisti. Não sei se foram benfiquistas ou não, mas fazemos um apelo às autoridades para descobrirem os autores. Se o pedregulho tinha batido no motorista poderia ter acontecido um acidente muito grave, talvez com algumas mortes. Se forem benfiquistas vão ser afastados", disse.

Um episódio que trouxe más memórias ao líder dos encarnados. "Quando vinha de Paços de Ferreira, há uns anos, eu e o meu motorista fomos vítimas de um atentado e ficou tudo em águas de bacalhau. Foi um milagre não ter morrido", lembrou, antes de falar da equipa. "O grupo está forte, é sério, é profissional. É um grupo de amigos, como uma família", afirmou.