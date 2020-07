Luís Filipe Vieira confirma recandidatura

JN Hoje às 22:16 Facebook

O presidente das águias anunciou esta terça-feira, no plenário dos órgãos sociais, que vai lutar por novo mandado na presidência do clube nas eleições de outubro.

Luís Filipe Vieira vai mesmo recandidatar-se à presidência do Benfica. A confirmação foi feita esta terça-feira, no plenário dos órgãos sociais das águias, e coloca um ponto final nas dúvidas levantadas pelo próprio presidente do Benfica, depois do jogo com o Marítimo.

Recorde-se que nesse dia, em conferência de imprensa, Luís Filipe Vieira deixou em aberto a hipótese de não se apresentar às eleições marcadas para outubro e que ia consultar a família antes de tomar uma decisão.

"Quando chegar a Lisboa terei de tomar uma decisão. Até lá ainda muita coisa se vai passar, pois tenho de falar com a minha família", disse, na altura.

Recorde-se que Luís Filipe Vieira, de 71 anos, é presidente do Benfica desde novembro de 2003.