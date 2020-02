Luís Filipe Vieira diz que "nada estava ganho, nada está perdido"

Rui Farinha Hoje às 20:51, atualizado às 20:59 Facebook

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afirmou na noite desta segunda-feira que a perda de seis pontos, nas últimas duas jornadas, não irá mudar a mentalidade dos encarnados.

"Por muito ruído que façam os pessimistas do costume, os especialistas em dizer mal e, sobretudo, aqueles que esperam que tudo corra mal para poderem falar, a nossa determinação continua intocável", afirmou, em Lisboa, no discurso que abriu o jantar de nomeados dos Galardões Cosme Damião.

Num tom firme, o dirigente quis passar confiança à equipa de futebol. "Mantemos a liderança da liga e estamos cientes que todos os caminhos se fazem de altos e baixos. Acredito que a esta fase menos boa seguir-se-á um trajeto que culminará, por duas vezes, no Marquês de Pombal".

"Não entrámos em euforias antes, nem entramos em depressão agora. Nada estava ganho, nada está perdido. É importante continuarmos juntos. Unir esforços. Continuar a apoiar jogadores e equipa técnica para superar as dificuldades que surgirem. Com determinação e querer. É esta a nossa fibra. É este o nosso ADN. Nunca desistir, nunca baixar os braços, nunca vergar, para, no fim, vencer", acrescentou Luís Filipe Vieira.

Recorde-se que o Benfica perdeu frente ao Braga e frente ao F. C. Porto nas duas últimas jornadas da I Liga, não ganhando seis pontos possíveis e permitindo a recuperação pontual dos Dragões, atualmente com um ponto menos na classificação.