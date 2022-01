Vieira vaiado por adeptos e escoltado por seguranças à saída do estádio

JN Hoje às 20:45, atualizado às 22:36 Facebook

O ex-presidente do Benfica foi vaiado por adeptos e saiu escoltado por vários seguranças do Estádio Municipal de Leiria, onde assistiu à derrota do Benfica frente ao Sporting na final da Taça da Liga.

Foi a primeira vez que Luís Filipe Vieira assistiu a um jogo do Benfica desde que foi detido e interrogado no verão.

O ex-líder dos encarnados, que deixou o cargo em julho, na sequência da "Operação Cartão Vermelho", viu o jogo num camarote particular, longe da tribuna de honra, onde estavam os presidentes dos dois clubes, Rui Costa e Frederico Varandas, bem como Pedro Proença, da Liga, e João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto.

O Sporting venceu o Benfica, 2-1, depois de ter estado a perder. Um resultado que desagradou aos adeptos, entre os quais alguns não se coibiram de mostrar descontentamento ao ex-líder dos encarnados.