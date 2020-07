Luís Filipe Vieira já está no Rio de Janeiro

Luís Antunes Ontem às 23:19 Facebook

Presidente chegou a meio da tarde deste domingo ao Rio de Janeiro para voltar já amanhã à noite com Jorge Jesus.

Luís Filipe Vieira chegou ao Brasil ao final da tarde deste domingo, numa operação relâmpago e com a agenda carregada.

O regresso com o treinador e equipa técnica está agendado para esta segunda-feira à noite, mas, antes, o presidente tenta uma operação de charme junto do Flamengo. As águias terão de regularizar a cláusula de rescisão de Jesus e deixar a porta aberta para futuros negócios.