Luís Filipe Vieira: "Não pensem que são favas contadas"

JN Hoje às 00:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos encarnados falou no final do dérbi com o Sporting, que permitiu à equipa orientada por Bruno Lage aumentar para sete pontos a vantagem em relação ao F. C. Porto, derrotado, no Dragão, pelo Braga.

Luís Filipe Vieira começou por agradecer aos adeptos benfiquistas que se deslocaram a Alvalade e salientou a importância de continuar a olhar para dentro: "Queria agradecer a toda massa associativa do Benfica o apoio que têm dado à equipa. Temos de continuar na mesma linha. Dentro desta casa trabalhamos para um objetivo claro e partindo desse pressuposto. Só penso no Benfica, jogo a jogo e treino a treino".

Apesar da liderança tranquila no campeonato, no fim da primeira volta, o presidente das águias fez questão de colocar travão a uma eventual euforia: "Faltam 17 jornadas e lutamos sempre para ser campeões, respeitando os adversários. Foi assim hoje em Alvalade e não nos preocupamos o que acontece noutros campos. Se ganharmos todos os jogos somos campeões. Este campeonato é muito competitivo e temos de respeitar toda a gente. Não pensem que isto são favas contadas".