Luís Filipe Vieira: "Pinto da Costa não é inimigo"

JN Ontem às 23:23

Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, garantiu nesta terça-feira que "Pinto da Costa não é um inimigo".

"O presidente do F.C. Porto pode ser inimigo do Benfica mas meu não é. Entrevista de Pinto da Costa na Luz? Temos de situar esse momento, estávamos numa altura de pacificação no futebol português. Não tenho inimigos no futebol. Quando ele falou comigo, aceitei desde que não falasse mal do Benfica. Não vi mal nisso. Ainda há pouco tempo Rui Costa cumprimentou Pinto da Costa e parecia que tinha feito um crime louco. Eu tinha um acordo com Pinto da Costa: nem ele se sentava ao meu lado nem eu ao seu lado", afirmou, a um canal televisivo.

Em outro âmbito, Vieira garantiu que é contra a limitação de mandatos na liderança do clube. "Não concordo, o Benfica é uma instituição democrática".. Sobre Rui Costa e a sua gestão, voltou a tecer críticas. "Se ele já me pediu desculpa? Ainda não mas devia pedir. Sei que não foi ele que escreveu o texto que leu na sua posse mas devia ter-se recusado a fazer". O responsável sublinhou também que o clube não pode ser gerido por "amadores". "Saiu agora um elemento fabuloso, o Miguel Moreira (ex-diretor financeiro da SAD)".

Ainda assim, pediu tempo para a presidência de Rui Costa. "Está há pouco na presidência e tem de haver paciência. Espero que esteja muitos anos cargo".