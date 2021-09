Luís Filipe Vieira prepara-se para vender ações do Benfica

JN Hoje às 22:49 Facebook

Antigo presidente do clube da Luz poderá encaixar 5,8 milhões de euros por participação de 3,28% na SAD.

O Benfica comunicou esta terça-feira à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) que Luís Filipe Vieira prepara-se para vender 3,28% das ações que tem na SAD. De acordo com o comunicado, o ex-presidente do clube da Luz já terá um acordo para vender as ações a um preço de 7,80 euros por unidade, podendo, desta forma, encaixar 5,8 milhões de euros.

O antecessor de Rui Costa no Benfica tinha adquirido estas ações a cinco euros cada uma, gerando uma mais-valia superior a dois milhões de euros. Os encarnados têm até 15 de setembro para exercer o direito de preferência.