Luís Filipe Vieira: "Quero vencer o tetra e ganhar um título europeu"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Benfica garantiu, este sábado, que caso vença as eleições, o novo mandato será maioritariamente a pensar na vertente desportiva.

"Será um mandato a pensar na vertente desportiva. Quero vencer o tetra e conquistar o maior número de títulos possível. Temos um plantel sólido para lutarmos por esses objetivos. Na Europa também teremos uma palavra a dizer nos próximos anos. Sabemos que o futebol, por vezes, é ingrato, tal como aconteceu recentemente com o Rio Ave, na eliminatória frente ao AC Milan, mas o importante é perseguir os objetivos e chegar às finais. Só estando lá é que podemos ganhá-las", disse o líder dos encarnados num almoço na Casa do Benfica da Moita-Marinha Grande, pedindo ainda "união" aos adeptos.

"Não contem comigo para fazer propostas demagógicas ou populistas porque sabem que eu não sou assim. Não prometemos o que não podemos cumprir. O que posso já adiantar é que temos um negócio com a NOS para que a BTV seja gratuita nas Casas do Benfica. É nestes espaços que se vive diariamente o benfiquismo. Trabalhei todos estes anos para unir o Benfica. É difícil ser presidente e conseguir manter uma família unida. É necessário ter um grande jogo de cintura para essa tarefa tão complicada. Mas uma coisa posso garantir-vos: o Benfica só pode ser forte, vencer e continuar a ser glorioso, se estivermos todos unidos", concluiu.

As eleições do Benfica estão marcadas para 30 de outubro e, além de Luís Filipe Vieira e do já anunciado candidato João Noronha Lopes, também Bruno Costa Carvalho, Rui Gomes da Silva e Francisco Benítez manifestaram a intenção de se candidatarem.