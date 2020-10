Luís Filipe Vieira reeleito com 62,59% dos votos

Miguel Pataco Hoje às 02:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Na maior votação de sempre da história do clube e do desporto português, os sócios decidiram dar mais um voto de confiança ao atual presidente, que avança para o sexto mandato à frente do clube que dirige desde 2003.

Luís Filipe Vieira recebeu 62,59% dos votos dos mais de 38 mil sócios que exerceram o respetivo direito, com João Noronha Lopes a ser o segundo mais votado, com 34,71% e Rui Gomes da Silva a recolher 1,64% das preferências.

O presidente benfiquista avança assim para o próximo quadriénio à frente do Benfica, até 2024, naquele que será, tal como o próprio já afirmou publicamente, o último mandato como líder das águias.

As eleições desta quarta-feira não foram apenas as mais concorridas de sempre do clube. Foram também as mais equilibradas desde que Luís Filipe Vieira se candidatou à liderança das águias. Recorde os resultados das eleições anteriores:

2003

Luís Filipe Vieira: 90,47%

Jaime Antunes: 7,32%

Guerra Madaleno: 0,70 %

2006 (lista única)

Luís Filipe Vieira: 95,6%

2009

Luís Filipe Vieira: 91,7%

Bruno Costa Carvalho: 2,7%

2012

Luís Filipe Vieira: 83%

Rui Rangel: 13,8%

2016 (lista única)

Luís Filipe Vieira: 95,52%