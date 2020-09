Luís Filipe Vieira: "Será o meu último mandato"

JN Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente das águias apresentou a recandidatura num hotel de Lisboa e garantiu que "nos próximos quatro anos, o principal foco será a parte desportiva".

Luís Filipe Vieira anunciou nesta quarta-feira que se candidata pela última vez à presidência do Benfica.

"Será o meu último mandato. Sempre uni os benfiquistas e pretendo continuar a fazê-lo. A minha candidatura tem futuro", garantiu, numa unidade hoteleira, em Lisboa.

Sem explicar o motivo de ser a última corrida à liderança, o presidente do Benfica sublinhou que o clube vai continuar a crescer. "Nos próximos quatro anos, o principal foco será a parte desportiva. O próximo mandato será a base e ponto de partida para superarmos o que fizemos na última década. E o que fizemos foi extraordinário! Foi a segunda melhor década da nossa história no futebol, a melhor década da nossa história nas modalidades e a melhor década da nossa história no capítulo financeiro", destacou.

Sobre a campanha eleitoral, pediu que decorra numa atmosfera positiva: "Pela primeira vez em muitos anos, há vários candidatos e é algo que deve ser saudado porque mostra a vitalidade do Benfica e reforça as garantias em relação ao futuro do clube. Os outros candidatos pedem transparência nas contas, mas elas são transparentes. Os candidatos podem ver as contas, as portas estão abertas", referiu.