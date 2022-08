Luís Freire: "Ao intervalo disse para irmos à procura do quarto golo"

No rescaldo da vitória (3-1) diante do F. C. Porto, o treinador do Rio Ave, Luís Freire, elogiou a exibição da equipa de Vila do Conde.

"Os resultados são momentâneos e as exibições têm de ser mais consistentes. Estivemos bem na primeira parte, fomos agressivos na pressão e mandámos logo uma bola ao poste no início. Vínhamos com isso na mente, ser muito mais desafiadores do que fomos noutros jogos deste género. Incentivámos os nossos jogadores a serem muito fortes nos duelos e nas segundas bolas, explorámos a profundidade do F. C. Porto. Tínhamos de nos superar, o primeiro golo é uma grande jogada, e depois conseguimos sair em transição ofensiva", começou por dizer Luís Freire, revelando o que disse aos atletas no intervalo.

"Disse aos jogadores para procurar o quarto golo. Para olharmos para a baliza do adversário e não baixar demasiado cedo. Fomos muito coesos, lançámos malta rápida para a frente e conseguimos suster o F. C. Porto, apesar de eles terem pressionado mais com três homens na frente. É uma vitória justa, de uma equipa de querer, trabalho e qualidade. Parabéns aos meus jogadores que já merecia isto na semana passada. É um prémio justo, ganhar aos campeões nacionais. Vamos jogar cada vez melhor. Hoje temos de festejar. É a primeira vitória deste grupo na Liga, estamos contentes, mas isto é uma maratona. São três pontos importantes, mas só são três e temos de ir ganhar mais três na próxima semana", concluiu.

O F. C. Porto perdeu (3-1), este domingo, em Vila do Conde, diante do Rio Ave em jogo a contar para a quarta jornada da Liga. Taremi falhou uma grande penalidade e Aziz brilhou com um bis e uma assistência. Com este desaire, o clube azul e branco fica a um ponto do líder Sporting de Braga e em igualdade com o Benfica, que tem em atraso a receção ao Paços de Ferreira, marcada para terça-feira, e o Portimonense, todos com nove, enquanto o Rio Ave sobe ao grupo dos 10.ºs classificados, com quatro pontos.