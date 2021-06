Luís Freire assume comando do Rio Ave com foco na subida à Liga

JN Hoje às 20:20 Facebook

O Rio Ave anunciou esta terça-feira a contratação de Luís Freire como treinador para a época 2021/22, na qual irá competir na Liga 2, após 13 temporadas seguidas no principal escalão do futebol português.

A apresentação do novo técnico surgiu no mesmo dia em que os jogadores se apresentaram em Vila do Conde para realizarem os habituais exames médicos, antes de entrarem em estágio de pré-época.

Luís Freire, de 35 anos, assume como objetivo para a temporada o regresso à Liga. "Este é um projeto ambicioso, de tentativa de subida de divisão, onde o objetivo para nós é construir um espírito forte de família rioavista, onde os adeptos também serão muito importantes. É lógico que estejam agora mais tristes e feridos, mas com o trabalho, rigor e disciplina que teremos diariamente vamos conseguir que, depois, dentro do campo se revejam na nossa equipa", salientou em declarações ao site oficial dos vila-condenses.

Por seu lado, o presidente António Campos realçou que o treinador, com quem assinou vínculo por uma época, é "a pessoa certa" para reconduzir a equipa ao escalão principal do futebol português.

"Luís Freire é um treinador ambicioso, com métodos de trabalho que encaixam perfeitamente na nossa mentalidade e no perfil que desenhámos para treinador. Subiu várias equipas e entendemos ser a pessoa certa para termos muitas alegrias", avançou o dirigente.

O técnico já vai conduzir o primeiro treino da equipa na próxima quinta-feira.