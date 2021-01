Luís Freire: "Era difícil fazer melhor"

JN Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Freire aceitou a derrota frente ao Sporting (0-2), a contar para a 13.ª jornada da Liga.

Para o técnico dos madeirenses, o golo de Nuno Santos, mesmo a fechar a primeira parte, serviu para embalar os leões para o triunfo. "Entrámos neste jogo sabendo que íamos defrontar o primeiro classificado, que não está lá por acaso. São uma equipa moralizada, confiante e muito bem orientada. Ainda assim, a primeira parte foi de equilíbrio total, muito disputada, muita luta, e o Sporting acabou por marcar já mesmo à beira do intervalo", começou por dizer.

Para Luís Freire, era impossível fazer melhor. "No segundo tempo, fizemos as alterações que tínhamos a fazer, mas não conseguimos chegar ao empate e o Sporting desequilibrou já mesmo no final. Penso que era difícil fazer melhor, porque os meus jogadores chegaram exaustos ao balneário. Quero dar-lhe os parabéns, porque foram grandes homens e grandes guerreiros", concluiu.